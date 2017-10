Wege zum Glück Kapitel 418

Trotz schlechten Gewissens bleibt Max dabei, Viktoria am Tatort gesehen zu haben. Es sieht nicht gut aus für sie. Von Annabelle verlangt Max, ihm dabei zu helfen, Nina zurück zu gewinnen. Als er erfährt, dass diese wieder in der Manufaktur arbeiten will, weiß Max, welchen konkreten Gefallen ihm Annabelle tun kann. Stefan will Silke mit einem Candlelight-Dinner erfreuen. Aber nicht nur er, auch Schwerenöter Andreas wandelt neuerdings auf Freiersfüßen.



Koproduktion ZDF/ORF