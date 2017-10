ZIB 2

In Las Vegas erschießt ein 64-Jähriger mehr als 50 Menschen. Die IS-Terrormiliz reklamierte die Tat für sich, Ermittler sprechen von einem Einzeltäter. Dazu Live-Berichte aus Washington.

Das SPĂ–-Problem mit Facebook und Silberstein

Die SPÖ will rechtliche Schritte in der Causa Silberstein unternehmen, um die Aufklärung zu beschleunigen. In der ZIB 2 sind Ingrid Brodnig (Autorin „Lügen im Netz“) und der Politikberater Thomas Hofer.