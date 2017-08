Die Rosenheim-Cops Ausgeflogen

Als der Besitzer einer Falknerei auf offener Straße niedergeschossen wird, reagiert die Ehefrau des Toten etwas zu gelassen auf die Nachricht. Hat sie etwas zu verbergen? Oder hat der glühende Tierschützer Oliver Krenner Rache am Falkner geübt?

Johannes Klausberger liebt die Falknerei und kann davon recht gut leben. Weil er so tüchtig ist, ist es ihm sogar möglich, als Sponsor der Musikakademie aufzutreten. Als Klausberger eines Morgens auf offener Straße erschossen wird, fällt es schwer, ihn durch neue Geldgeber zu ersetzen. Polizeichef Achtziger und Marie Hofer fangen sich mehrere Absagen ein, während die Cops Hansen und Hartl in ihren Ermittlungen nur zäh vorankommen. Das stärkste Motiv hatte offenbar der fanatische Tierschützer Oliver Krenner.



Igor Jeftic (Sven Hansen)

Michael A. Grimm (Tobias Hartl)

Max Müller (Michael Mohr)

Marisa Burger (Miriam Stockl)

Alexander Duda (Polizeichef Achtziger)

Karin Thaler (Marie Hofer)

Stefanie von Poser (Sandra Holzinger)

Sabine Oberhorner (Anneliese Klausberger)

Walter Bannert