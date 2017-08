Sommergespräche 2017

Mit der vorgezogenen Nationalratswahl im Oktober bekommt auch die Vorarlberger Landespolitik in diesem Jahr eine neue Dynamik. Reinhard E. Bösch steht seit einem Jahr an der Spitze der Vorarlberger Freiheitlichen. Er will natürlich auch von einem möglichen Sprung der FPÖ in die Bundesregierung profitieren.

