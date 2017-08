Kaisermühlen Blues Der Held von Kaisermühlen

Helle Aufregung in Kaisermühlen. Banküberfall auf die Filiale in der Schüttaustraße. Der Täter ist schwer bewaffnet und hat etliche Geiseln in seiner Gewalt. Im Auflauf der Schaulustigen wird diskutiert: Stürmen oder verhandeln? Franzi (Bim bim) überlegt nicht lange. Mit lautem Geschrei läuft er in den Schalterraum der Bank und überwältigt den verblüfften Räuber. Ganz Kaisermühlen feiert Franzi als Helden. Auch einen Neuzugang verzeichnet Kaisermühlen: Joschi. Er möchte Kaisermühlen mit einem Fitness-Center beglücken.