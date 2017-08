Eco

Ausgebremst: Dieselfahrer fürchten Wertverlust und Fahrverbote

Lange galt der Diesel als der Vorzeige-Antrieb: wirtschaftlich, leistungseffizient und umweltfreundlich. Seit dem Diesel-Skandal um VW & Co ist damit Schluss. Das Vertrauen in die Autoindustrie ist nachhaltig erschüttert. Der Diesel ist zum Schmuddelkind im Straßenverkehr geworden. Fahrer von Diesel-PKW fürchten einen deutlichen Wertverlust und Fahrverbote in den meisten Großstädten - von München bis nach Paris. Auch in Österreich wird über Fahrverbote diskutiert - etwa in Graz. Der Automobilclub ÖAMTC spricht schon von einer „kalten Enteignung“, da dieser Schritt vor allem jene Menschen treffen würde, die sich keine umweltfreundlichen Fahrzeuge leisten können. 2,7 Millionen Diesel-PKW gibt es in Österreich. ECO skizziert, was auf ihre Besitzer zukommen könnte. Bericht: Hans Wu, Emanuel Liedl