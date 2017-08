Am Schauplatz Gefängnisgeschichten

Reporterin Gudrun Kampelmüller hat vier sehr unterschiedliche Menschen getroffen, die alle viele Jahre in österreichischen Justizanstalten verbracht haben. Sie schildern ihr „Leben am Abgrund“, den Alltag im Häf´n, ihre Hoffnungen, Wünsche und Ängste.

„Es genügt, dass ich in der Haft geboren bin, ich muss nicht unbedingt da auch meine letzten Stunden verbringen“ – meint Ramon, etwas bitter, denn jetzt ist er fast 70 Jahre alt und sitzt zum 18. Mal im Gefängnis.

Gedreht wurde die Reportage u.a. im größten Gefängnis Österreichs, in Wien-Josefstadt, wo mehr als 1100 Menschen aus 70 verschiedenen Nationen sitzen und im einzigen Frauen-Gefängnis des Landes, in Schwarzau in Niederösterreich. Dort besucht „Am Schauplatz“ die Mutter-Kind-Station, auf der Insassinnen ihre Kinder bis zu drei Jahre bei sich haben können.