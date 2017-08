Republic of Doyle - Einsatz für zwei Tag der Abrechnung

Durch eine Bombe an der Außenmauer des Gefängnisses kommt es zu einem Massenausbruch. Hunderte Gefangene gelangen mit einem Schlag auf freien Fuß, darunter auch Jakes Erzfeind Maurice Becker. Während die Polizei von St. John's vollends mit der Ergreifung der Entflohenen beschäftigt ist, sieht Becker die Gelegenheit gekommen, seine lang geplante Rache an Jake auszuführen. Dazu benötigt er allerdings die Hilfe von Tinnys Vater und Jakes ehemaligem Partner Kevin Crocker.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)