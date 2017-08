Sturm der Liebe Teil 2737

Ein Herzensprojekt von Ella und Rebecca steht auf wackeligen Beinen: die Hochzeit von Filmstar Naomi Krüger am Fürstenhof. Christoph weigert sich, die Zufahrt für die Gäste freizuräumen. Er schlägt stattdessen einen anderen Veranstaltungsort vor. Da Christophs Blockade aber geltendes Recht zu verletzen scheint, ist das letzte Wort in der Sache noch nicht gesprochen. Zunehmend schwinden indes Tinas Chancen, nach ihrem Lehrabschluss in die Fürstenhof-Küche übernommen zu werden.