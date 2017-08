Wege zum Glück Kapitel 378

In der Manufaktur weht ein frischer Wind. Auf Drängen ihres Vaters hat Viktoria die Geschäftsführung übernommen und sorgt dafür, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Mit harter Hand verbreitet sie unter den Angestellten sogleich Angst und Schrecken. Für Hagen ist es an der Zeit, Viktoria ein unerfreuliches Geständnis zu machen. Ihm sitzt eine enttäuschte Geliebte im Nacken. Auch Nina steckt in Beziehungsproblemen. Sie leidet sehr unter der von Ben aufgezwungenen Trennung.



Koproduktion ZDF/ORF