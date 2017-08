Grand Hotel Herzog aus Not

Andrés betrinkt sich aus Liebeskummer. Als ihm Belén dann noch auf den Kopf zusagt, dass sie ihn in der Hand hat, verliert Andrés vollends die Beherrschung und attackiert sie vor Zeugen. Tags darauf erwacht er blutüberströmt an einem Bach und Belén ist verschwunden. Hilfesuchend wendet sich Andrés an Julio. Um seine Frau zufriedenzustellen, behauptet Alfredo, der König habe ihn zum Herzog ernannt. Laura will, dass sich Javier endlich Arbeit sucht. Indes verdichten sich die Hinweise, Diego habe eine falsche Identität angenommen.