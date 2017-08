WELTjournal Indien - 100 neue St├Ądte

Indien feiert im August den 70sten Jahrestag seiner Unabhängigkeit - und hat atemberaubende Pläne für wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung: das mit 1,3 Milliarden Menschen zweitbevölkerungsreichste Land der Erde hat angekündigt, 100 neue Millionenstädte zu bauen, um Wohnraum und Arbeitsplatz zu schaffen für Indiens aufstrebende Mittelschicht. Auch wenn dieses Ziel wohl nicht ganz eingehalten werden kann, so ist der Wandel, den Indien vollzieht, rasant.

WELTjournal-Reporter Patrick A. Hafner hat sich das größte Infrastrukturprojekt der Welt angesehen, das derzeit zwischen der Hauptstadt Neu-Delhi und dem Finanzzentrum Mumbai vorangetrieben wird. Ein 1500-Kilometer langer Industriekorridor soll beide Metropolen verbinden. Die ersten neuen Städte auf diesem Korridor, so genannte „Smart Citys“, sind bereits im Bau. Während in den traditionell gewachsenen Städten die Infrastruktur oftmals veraltet und völlig überlastet ist, soll in den "Smart Citys" die neueste Technologie zum Einsatz kommen.