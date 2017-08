heute konkret

Negativzinsen-Rückzahlung

Negative Referenzzinssätze bis zu einem Sollzinssatz von "Null" sind zu berücksichtigen. So lautete eine aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH) in einem Verbandsklageverfahren im Auftrag der AK Tirol.

Das bedeutet: Wurde Kreditnehmern trotz negativer Referenzzinssätze daher ein zu hoher Zinssatz verrechnet, müssen die zu viel bezahlten Zinsen von der Bank erstattet werden. Die Konsequenzen des aktuellen OGH-Urteils betreffen nicht nur die Hypo Tirol Bank, sondern alle Banken, die bei variabel verzinsten Krediten den Zinsindikator einseitig bei 0 Prozent „eingefroren“ haben bzw. ihren Kreditnehmern immer einen Mindestzinssatz (ohne gleichzeitiger Festlegung einer Zinssatzobergrenze) in Höhe des vereinbarten Aufschlages verrechnet haben.

Über den derzeitigen Stand der Rückzahlungen erkundigt sich heute Vanessa Böttcher.