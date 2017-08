heute leben

Sommertour | Schauspiel am Himmel: Perseiden-Reigen | Die Unbezahlbaren: Sterbebegleitung | Die Roboter kommen | Mag. Sonja Burghard | Helmut Oberhauser - Zirbendrechsler | Mode: Trends in Strick | Schlossherren: Hubertus Trauttenberg "Villa Lanna" | Stargast: Gottfried Würcher

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen jede Woche Menschen vor, die sich ehrenamtlich um andere kümmern, stille Helden sozusagen. Unsere Kollegin Elisabeth Engstler trifft heute Hedi Rötzel. Die Wienerin ist ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Regelmäßig besucht sie Menschen, die sich in der letzten Phase ihres Lebens befinden.

Die Roboter kommen

Nicht in den Sommerferien, sondern bei einer Weltmeisterschaft befanden sich bis vor kurzem 12 Schülerinnen und Schüler der HTL Wiener Neustadt. Sie nahmen an der Robotik-WM in Oklahoma teil und holten sich zum zweiten Mal in Serie den Weltmeistertitel. Sie, beziehungsweise die von ihnen entwickelten Roboter setzten sich gegen 360 Teams aus der ganzen Welt durch. Bei uns zeigen die jungen Weltmeister heute was ihre Roboter können.