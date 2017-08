Ein Anruf genügt und schon sind sie zur Stelle: Der Airport-Driver, die Fahrerin des Behinderten-Transporters oder das Schultaxi - tagtäglich sind unzählige "gute Geister" unterwegs, deren Dienste jeder von uns schon einmal in der einen oder anderen Form benötigt hat. Viele dieser Dienste werden ganz selbstverständlich von uns erwartet - dahinter steckt jedoch eine große Zahl an Menschen, die diese Systeme am Laufen halten.

Wie sehr sich der Personen-Transport in den letzten Jahren verändert hat, erkennt man besonders im Umgang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Aber auch die Fahrzeuge selbst tragen deutlich dazu bei, dass sich Komfort und Sicherheit für Fahrgäste und Fahrer in den letzten Jahren deutlich zum Besseren gewandelt haben.