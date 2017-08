ZIB 2

Fahrverbote sind unausweichlich, den Dieselmotor wird es nicht mehr lang geben, sagen Umweltschützer nach dem Gipfel von Politik und Autoindustrie in Deutschland. In der ZIB 2 ist Ferdinand Dudenhöffer, Automobilexperte der Universität Duisburg-Essen.

ZIB2-Homestory

In der Wahlkampfserie reisen ReporterInnen in ihre Heimatorte und beschreiben den gesellschaftlichen Wandel. Sonja Sagmeister ist in Jenig in Kärnten.