Grand Hotel Hoher Besuch

Javier hat wundervolle Flitterwochen mit Laura verbracht. Doch das Glück der beiden wird getrübt, als ans Licht kommt, dass Lauras Mutter Mercedes die Mitgift ihrer Tochter an Bedingungen knüpfen will. Der Geldsegen soll monatlich ausgeschüttet werden und an Javiers Treue gekoppelt sein. Zudem ist Laura offenbar entschlossen, Javier zu einem besseren Menschen zu machen. Hoher Besuch im Grand Hotel lässt derweil Alfredo darauf hoffen, seinen Adelstitel wiederzuerlangen.