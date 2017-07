Thema Spezial Königliche Liebe: 70 Jahre Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Als Elizabeth Alexandra Mary am 21. April 1926 in London geboren wird, ahnt noch niemand, dass sie knapp 90 Jahre später die längst regierende Monarchin der britischen Geschichte sein wird.

1947 heiratet die spätere Königin von England den ersten Mann, in den sie sich verliebt: Philip von Griechenland. Es ist eine Ehe, die unruhige Zeiten übersteht und die dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiert. „Die wichtigste Erfahrung, die wir gemacht haben, ist die, dass Toleranz der entscheidende Bestandteil jeder glücklichen Ehe ist“, erzählt Ehemann Philip.



Und Toleranz kann die Queen damals tatsächlich brauchen, gilt ihr Mann doch - so das Flüsterthema am Hofe – nicht gerade als Kostverächter, wenn es um Frauen ging. Loyalität zählt für die Königin aber mehr als eheliche Treue und ihre innerliche Festigkeit können selbst die schwersten Schicksalsschläge nicht erschüttern.