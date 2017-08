heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

Sind unsere Pommes frites bald gelblich, farblos? Dahinter stecken neue EU-Regeln, die ab 2019 das möglicherweise krebserregende Acrylamid aus Lebensmitteln wie Pommes frites, Toastbrot, Chips und Knäckebrot so weit wie möglich zurückdrängen sollen. Ziel der neuen EU-Regeln ist es, beim Garen möglichst wenig Acrylamid entstehen zu lassen. Vanessa Böttcher fragt heute nach, wie gefährlich das Acrylamid wirklich ist, und ob diese EU-Verordnung wirklich Sinn macht.

Medikamentendosierung

Dass in einer österreichischen Apotheke ein Medikament verwechselt wird, kommt extrem selten vor, obwohl jedes Jahr geschätzte 120 Millionen Packungen über den Ladentisch gehen.

Leider erhielt eine 97-jährige Wienerin zwar das richtige Medikament, doch in einer falschen Dosis. Acht Wochen später ist sie tot. War die Überdosis schuld an ihrem Tod und warum erhalten die Angehörigen nicht einmal eine Entschuldigung? Sonja Hochecker ist diesen Fragen nachgegangen.



Zu Gast im Studio ist der Niederösterreichische Patientenanwalt, Dr. Gerald Bachinger.