heute leben

Sommertour: "Gutes vom Enzian" | Albert Hager - Schindler | Kochen: Flugentenbrust mit Honigkruste | Kellergassen in Niederösterreich | Englischer Garten im Südburgenland | Schuhdesigner aus dem Mölltal | Universum: Skandinavien – Europas wilder Norden | Wildtiere: Schakale | "Johnny M. & The Toothbreakers" - Rockband mit Zahnarzt | Stargäste: Cornelia Horak und Christoph Wagner-Trenkwitz

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Albert Hager ist Schindler aus Leidenschaft. Er und seine Kollegen decken gerade ein Haus in Bezau in Vorarlberg mit Holzschindeln. Wir haben den Schindler bei der Arbeit besucht und ihn dabei beobachtet, wie er das alte Handwerk noch pflegt.

Es ist August und damit die Zeit in der es schon die ersten Eierschwammerln gibt. Dazu haben wir unseren Schwammerln-Spion Otmar Stellner von der Tourismusschule Klessheim eingeladen.

In Niederösterreich gibt es mehr als 1.000 Kellergassen. Früher wurden dort Trauben gepresst und die Weine gelagert. Heute verfallen viele Kellergassen oder werden touristisch genutzt. Es gibt aber auch noch einige Winzer, die dort ihre Weine produzieren.

Die Briten gelten als die Gartenpioniere: Von Prinz Charles abwärts wird im Vereinigten Königreich gepflanzt, gezüchtet und werden Gärten und Parks gestaltet, die weltweit begeistern. Wer sich einmal gerne einen typisch englischen Garten ansehen möchte, der muss aber nicht unbedingt nach England reisen. Im Südburgenland, genauer in Deutsch Kaltenbrunn, hat sich eine Frau einen Prachtgarten ganz im englischen Stil angelegt.

Rund 5000 junge Menschen verlassen jedes Jahr nach der Matura Kärnten, um in anderen Bundesländern oder sogar im Ausland zu studieren. Geht es nach den Vorstellungen des Vereins "Initiative für Kärnten", dann sollen möglichst viele davon nach ihrer Ausbildung wieder zurück in die Heimat geholt werden. Wir zeigen Ihnen das Beispiel eines Schuhdesigners, das andere motiveren soll.

Universum: Skandinavien – Europas wilder Norden

Universum tritt heute Abend eine Reise in den Hohen Norden an; in den wilden Norden Europas, nach Skandinavien.

Norwegen und Schweden haben faszinierende eiszeitliche Landschaften, ein raues, äußerst abwechslungsreiches Klima, und viele außergewöhnliche Tierarten zu bieten.