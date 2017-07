Universum Skandinavien – Europas wilder Norden

Schroffe Küsten und unberührte Urwälder, massive Gletscher und sanfte Grasebenen - in Skandinavien fügen sich die landschaftlichen Gegensätze zu einem facettenreichen Gesamtkunstwerk zusammen. Daneben bieten weitläufige Strände und das milde Klima einen reizvollen Kontrapunkt. Darüber hinaus ist die atemberaubende skandinavische Landschaftskulisse Heimat einer vielfältigen Tierwelt, darunter zahlreiche Spezialisten, die an das Leben im rauen Klima perfekt angepasst sind. Ob Moschusochsen in der Bergtundra Norwegens, Sperbereulen und Elche im bewaldeten Hügelland Schwedens oder die Insektenwelt des dänischen Raabjerg Mile, der größten Wanderdüne Europas - in Skandinavien gibt es sie noch: Europas letzte Wildnis. Ein Film von Jan Haft, Ivo Nörenberg und Oliver Goetzl Bearbeitung: Doris Hochmayr

Norwegens einzigartige Bergtundra

Im Rahmen der fünfteiligen „Universum“-Sommerserie „Unser blauer Planet – Paradiese auf fünf Kontinenten“ präsentieren Jan Haft, Ivo Nörenberg und Oliver Goetzl in der Dokumentation „Europas wilder Norden“ am Dienstag, dem 1. August, um 20.15 Uhr in ORF 2 atemberaubende Bilder aus Skandinavien in Spielfilmlänge. Bis 29. August stehen jeweils Dienstag um 20.15 Uhr folgende „Universum“-Highlights auf dem Programm von ORF 2: „Afrika – Zwischen Wüste und Regenwald“ (8. August), „Atlantik – Weltmeer der Extreme“ (22. August) und „Wunderwelten am Indischen Ozean – Die Magie des Monsuns“ (29. August).



Norwegen ist ein Land der Extreme: das milde Seeklima an der 25.000 Kilometer langen Küste, die raue Tundra in unmittelbarer Nähe, die karge Bergwelt der 1.700 Kilometer langen skandinavischen Gebirge, kurz Skanden, die tiefen Fjorde, dann aber auch die dichten Wälder sowie die sanften Graslandschaften im Landesinneren. Hier leben die Nordluchse und ein urtümliches Tier, das nur mehr an wenigen Orten der Welt in Freiheit vorkommt: der Moschusochse. Sein Reich ist die Bergtundra. Während der wochenlangen Polarnacht herrschen hier Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius.



Im Sommer wirkt die karge Landschaft wie ausgewechselt. Seltene Blumen ziehen sich wie bunte Teppiche durch die Hügellandschaft, die Küken zahlreicher Vogelarten wie Schneehuhn, Kolkrabe oder Sperbereule durchbrechen die Stille der sonst einsam erscheinenden Weite. Unweit entfernt davon liegt der größte Gletscher des europäischen Festlands – der Jostedalsbreen. Einst senkte sich hier, in Norwegen, das Land in Küstennähe ab: Während der letzten großen Eisschmelze stieg der Meeresspiegel dann an und die Täler versanken im Wasser – die berühmten Fjorde Norwegens waren somit entstanden.