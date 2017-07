Die Barbara Karlich Show Mein neues Leben: Vom Saulus zum Paulus

Das alte Leben, das durch Fehler geprägt war, ablegen und sich einem neuen, positiveren widmen – das ist nicht so einfach getan, wie gesagt. Wie sie es geschafft haben sich aus Abhängigkeiten und schwierigen Situationen zu befreien und was ihnen geholfen hat eine tiefgehende Wende in ihrem Leben zu vollziehen, davon erzählen Barbaras heutige Gäste.

Julius, 60, Materialverwalter aus Oberösterreich, ist glühender Motorrad-Fan. Als Biker sieht er, wie er sagt, auch ein wenig "wild" aus und stellt daher fest: "Man soll die Menschen nie nach dem Äußeren beurteilen und man darf auch niemanden unterschätzen." Bei ihm, so erzählt Julius, würden nicht alle vermuten, dass er sich in seiner Freizeit um MS-Patienten kümmert. "Ich lehre sie Gitarre spielen. Ich habe ja über 13 Gitarren und die wollen bespielt werden und so erfüllen sie ihren Zweck. Den Satz 'hätte ich doch', hab ich für mich gestrichen. Ich tu es einfach und aus", meint er. "Ich bete jeden Tag in der Früh ein Vaterunser, dann schau ich was der Tag bringt."