Anonymus ("Anonymous") Gewagtes Historiendrama

Roland Emmerich lässt das Elisabethanische Zeitalter wiederauferstehen und verhilft Rhys Ifans als angeblichem Ghostwriter William Shakespeares zu einem glanzvollen Auftritt. Eine schicksalshaft dramatische Tragödie - ganz im Shakespeare'schen Sinn. Deutsch/Englisch!

Shakespeare ein Fake? Roland Emmerich kann auch anders - statt das Weiße Haus in Schutt und Asche zu legen ("Independence Day" und "Oympus has Fallen"), oder die Freiheitsstatue im Eismeer zu versenken ("The Day after Tomorrow"), befeuert er nun mit seinem farbenprächtig ausgestatteten Historienspektakel "Anonymus" die These, die sich seit mehr als 100 Jahren hartnäckig hält: Der große Barde soll gar nicht der Urheber seiner unsterblichen Theaterstücke und Sonetten sein, sondern einen Ghostwriter beschäftigt haben?

Britischer Edelcast Mit einem formidablen Ensemble aus britischen Schauspielgrößen wie Rhys Ifans ("Notting Hill", "Radio Rock Revolution"), Vanessa Redgrave, Joely Richardson und David Thewlis ("Sieben Jahre in Tibet", "Harry Potter") stößt der schwäbische Actionzampano den Säulenheiligen der Briten genüsslich von seinem Sockel. Für die prächtigen elisabethanischen Kostüme gab es eine Oscar-Nominierung. Wie in fast allen Emmerich-Filmen sorgte der Vorarlberger Hollywood-Komponist Harald Kloser gemeinsam mit Thomas Wander für die Filmmusik.

War er's oder war er's nicht - das ist hier die Frage... Die Debatte um die Urheberschaft der Werke von Shakespeare begann vor mehr als 100 Jahren. Wer hat sie verfasst, all die Stücke, die gemeinhin dem bärtigen Barden von Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, zugeschrieben werden?

War er wirklich das Genie, dem wir das tragische Leben Hamlets, die brennende Liebe Romeos und Lady Macbeths peinigende Schuld zu verdanken haben? Ist es wirklich wahrscheinlich, dass der Intellekt, der hinter den brillantesten Figuren der Literaturgeschichte steht, diesem sehr gewöhnlichen Jedermann aus Stratford gehörte?

Inhalt Queen Elizabeth I. regiert England seit Jahrzehnten, doch allmählich beginnt der Streit um ihre Nachfolge. Zeitgleich feiert William Shakespeare in seinem Theater einen Erfolg nach dem anderen. In seinen Stücken spiegelt er das menschliche Wesen ebenso wie die politische Situation. Das Volk ist begeistert. Die Texte wurden jedoch von Edward de Vere, dem Earl of Oxford verfasst. Aufgrund seines Standes darf er keine Zeile selbst veröffentlichen. Durch seine jugendliche Affäre mit der Königin, die nicht ohne Folgen geblieben ist, ist er zudem in den erbitterten Machtkampf um die Thronfolge verstrickt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

DARSTELLER

Rhys Ifans (Edward de Vere, Earl of Oxford)

Vanessa Redgrave (Königin Elizabeth I.)

Joely Richardson (die junge Elizabeth)

David Thewlis (William Cecil)

Xavier Samuel (Earl of Southhampton)

Sebastian Armesto (Ben Jonson)

Rafe Spall (William Shakespeare)

REGIE

Roland Emmerich

DREHBUCH

John Orloff

KAMERA

Anna Foerster

MUSIK

Harald Kloser

Thomas Wander