Wege zum Glück Kapitel 376

Die Manufaktur brennt. Max hält sich gerade im Aufzug auf, als er von den Flammen eingeschlossen wird. Richard ist in größter Sorge, da die Überlebenschance für Max immer kleiner wird. Auch Nina zeigt sich aufs Höchste bestürzt. Sogleich eilt sie zum Unglücksort, um Näheres in Erfahrung zu bringen. Als Retterin in der Not entpuppt sich Viktoria. Sie ist offenbar die Erste, die den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.



Koproduktion ZDF/ORF