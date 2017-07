Universum Skandinavien - Europas wilder Norden

Schroffe Küsten und unberührte Urwälder, massive Gletscher und sanfte Grasebenen - in Skandinavien fügen sich die landschaftlichen Gegensätze zu einem facettenreichen Gesamtkunstwerk zusammen. Daneben bieten weitläufige Strände und das milde Klima einen reizvollen Kontrapunkt. Darüber hinaus ist die atemberaubende skandinavische Landschaftskulisse Heimat einer vielfältigen Tierwelt, darunter zahlreiche Spezialisten, die an das Leben im rauen Klima perfekt angepasst sind. Ob Moschusochsen in der Bergtundra Norwegens, Sperbereulen und Elche im bewaldeten Hügelland Schwedens oder die Insektenwelt des dänischen Raabjerg Mile, der größten Wanderdüne Europas - in Skandinavien gibt es sie noch: Europas letzte Wildnis.

Ein Film von Jan Haft, Ivo Nörenberg und Oliver Goetzl

Bearbeitung: Doris Hochmayr