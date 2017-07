heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Marvin Wolf

Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser, Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und der Aufdecker-Journalist Kurt Kuch - sie alle hatten Krebs, und sie alle haben ihre Krankheit öffentlich gemacht. Ist das normal in Zeiten der sozialen Medien? Hilft das Betroffenen, oder kann es eher schaden, ihre Krankheit bekannt zu machen? Wie reagiert das Umfeld? Die Wiener Neustädterin Claudia Altmann-Pospischek lebt mit unheilbarem Brustkrebs. Seit einem Jahr schreibt sie ein Online-Tagebuch und erzählt darüber. Warum sie das macht und was es ihr bringt, hat sie Andrea Ferstel erzählt.

Hageldellen reparieren

In der Hagelsaison haben auch sie Hochsaison: Die „Dellendrücker“. Nicht jeder Hagelschaden an einem Fahrzeug ist gleich ein Totalschaden. Oft kann man Lack und Karosserie noch retten - durch die Kunst des Dellendrückens. Experten versuchen die Spuren der Hagelkörner wieder auszubügeln. Aber braucht es dazu wirklich Experten? Videos im Internet zeigen wie man sich ganz leicht selbst helfen kann, und die Dellen wieder „ausbügelt“ – oft mit ungewöhnlichen Werkzeugen. Ob das wirklich funktioniert, und wie Profis an die Sache herangehen, in "Heute konkret".