heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Unsere "heute leben" Sommertour führt uns diese Woche in den Lungau. Im Winter beliebtes Schigebiet, jetzt im Sommer Ziel vieler ruhesuchender Wanderer. Unser Reporter Jan Matejcek wird uns in den kommenden fünf Tagen die kulinarische Seite des Lungau zeigen!

Das sogenannte Karpaltunnelsyndrom zählt zu den häufigsten Schmerzerkrankungen der Hand. Etwa 10 Prozent der Menschen sind davon betroffen, Frauen dreimal so häufig wie Männer. Allein in Österreich werden jährlich bis zu 20.000 Karpaltunnel-Operationen durchgeführt. Studiogast: Prim. Dr. Thomas Hausner, ärztlicher Leiter AUVA Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler, Wien

Was gibt es Schöneres, als einen herrlichen Tag in einem Bad zu verbringen? Elisabeth Engstler macht sich in den kommenden Wochen auf die Suche nach den schönsten Naturbädern Österreichs, ganz ohne Chlor und Badehaubenpflicht. Den Anfang macht das Naturseebad in Breitenbrunn.

Barbara Rett trifft Konzertvereinigung Staatsopernchor

90 Jahre feiert heuer die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor - schon 5 Jahre vor ihrer Gründung als eigenständiger Verein war man aber in Salzburg im Einsatz und prägte so von Anfang an die Salzburger Festspiele mit. Mit berühmten Dirigenten wie Hans Knappertsbusch, Karl Böhm, Herbert von Karajan hat der Chor gearbeitet - bei den heurigen Salzburger Festspielen sind es u. a. Mariss Jansons, Riccardo Muti und Franz Welser-Möst. Im Tagestakt verwandeln sich die mehr als 100-kopfstarke Mann-Frauschaft wechselweise in ägyptische Soldaten, äthiopische Sklaven, russische Prostituierte, deutsche Handwerker, englische oder italienische Höflinge. Barbara Rett hat mit Vorstand Anna-Maria Birnbaumer über die Lust an der Verwandlung und die Freude am Singen gesprochen und dem Salzburger Chorleiter Ernst Raffelsberger bei einer der enorm intensiven Proben über die Schulter geschaut!