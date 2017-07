Die Barbara Karlich Show Eine Beziehung muss sich lohnen

ist geschieden und sehnt sich nach einer Partnerin, mit der er über alles reden kann. "Leider lerne ich immer die falschen Frauen kennen. Ich wünsche mir eine Frau, die mich so liebt und akzeptiert, wie ich bin. Eine, die mich in den Arm nimmt und mir auch sagt, dass sie mich liebt." Kompromisse sind für ihn die Basis einer guten Beziehung, dennoch will er sich für keine Frau verändern. "Bevor ich eine Partnerin habe, die nicht wirklich zu mir passt, bleibe ich lieber alleine."

Maria, 30, Speditionskauffrau aus Niederösterreich,

ist seit zweieinhalb Jahren Single. "Eine Beziehung gehe ich nur dann ein, wenn ich weiß, dass mein Partner und ich gemeinsame Interessen und Zukunftspläne haben." Maria will auch in einer Partnerschaft ihre Freiheiten nicht aufgeben. "Ich will keinen eifersüchtigen Mann und möchte auch in einer Beziehung tun und lassen können, was ich will. Es ist furchtbar, wenn liierte Menschen plötzlich ihr eigenes Leben aufgeben und sich nur mehr den Gewohnheiten des Partners anpassen."