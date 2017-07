Englands schönste Gärten Grüner Lifestyle für alle Lebenslagen

Biogärtner Karl Ploberger reist in der neuesten Ausgabe der englischen Gartenreihe nach Wales und geht der Frage nach, was Garten und Lifestyle miteinander zu tun haben. So unterschiedlich der individuelle Lifestyle jeweils auch sein mag, die Verbindung zum Garten begleitet in Großbritannien die gesamte Geschichte und alle Lebensereignisse. Erste Station ist eine Anlage mit dem fast unaussprechlichen Namen Glandgrwyney.

Rund um das Herrenhaus findet man auf knapp zwei Hektar unterschiedliche Gartenräume, die für festliche Anlässe wie geschaffen sind. Das versteckte Landhotel avancierte im Laufe der Zeit zu einem beliebten Ort für Hochzeiten, die Wirtschaftsgebäude wurden restauriert und bieten nun Platz für die Hochzeitsgesellschaften.

Das altehrwürdige Anwesen von Miserden ist heute noch immer in Privatbesitz und datiert vom Beginn des 17. Jahrhundert. Hier entdeckt Karl Ploberger ein besonderes Staudenbeet, das sowohl in Größe als auch durch die Bepflanzung überrascht.

Eingerahmt wird das Staudenbeet von eigenwilligen Formen aus Eibenhecken, deren akkurater Schnitt alljährlich fast drei Monate dauert. Das kleine Dorf hinter Miserden Estate ist übrigens immer wieder unter den Preisträgern der am schönsten erhaltenen Dörfer im ganzen Land.

In Chenie’s Manor soll der Erzählung nach Anna Boleyn ihren Mann, König Heinrich VIII, mit ihrem Liebhaber betrogen haben. Die gesamte Anlage ist altehrwürdig und stammt aus dem 16. Jahrhundert. Ein heftiges Gewitter taucht den Weißen Garten, für den Chenie’s Manor weitum bekannt ist, zusätzlich zur weißen Blütenpracht in ein weißes Hagelkleid. Bemerkenswert ist ein Garten im französischen Stil mit Hecken, Labyrinthen und einem filigranen Pavillon. Im Physic Garden wachsen Heilpflanzen – hier wird altes Wissen bewahrt, Interessierte können sich auch heute noch Anregungen für Hausmittel holen.