Dober dan Koroska

Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden geplanten Themen:



*) Bei der 36. Malerwoche in Suetschach/Svece konnten Interessierte in offenen Ateliers sechs Künstlerinnen und Künstlern aus Italien, Slowenien und Österreich über die Schulter schauen.



*) Besucher aus fünf europäischen Ländern trafen sich beim traditionellen "Fest der Südkärntner Bäuerinnen und Bauern" diesmal in St.Peter/Šentpeter.



*) Die heurige große Sommerausstellung auf Schloss Wolfsberg hat der Kärntner Künstler Rudi Benetik ausgerichtet.



*) Biathletin Dunja Zdouc absolviert mit ihrer Trainingsgruppe ein Sommertrainingslager am Pirkdorfer See/Breško jezero.



*) Unter dem Motto "Kinder bauen Brücken von Mensch zu Mensch und von Land zu Land" fand das heurige Interkulturelle Sing-Tanz-Musikfestival der Volkstanzgruppe Klagenfurt beim Wildensteiner Wasserfall in Gallizien/Galicija statt.



Moderation: Mira Grötschnig-Einspieler

Redaktion: Jurij Perc