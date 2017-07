Center of the World – die vielfältige Gruppenausstellung in der neuen Galerie Ebensperger in Salzburg



Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war – Paulus Hochgatterers neuer Roman um ein Mädchen, dessen Erinnerung abhandenkommt



Der Zigeunerbaron – die beschwingte Operette von Johann Strauss Sohn vor der stimmungsvollen Kulisse der Festung Kufstein