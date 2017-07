Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien Vietnam und Meeresfrüchte

In einer Rikschah gewinnt Sarah einen ersten Eindruck vom Leben in Quy Nhon, einem beliebten Urlaubsort für gut situierte Vietnamesen. Hier leben die Menschen vom Tourismus und vom Fischfang. Am Markt lernt Sarah eine Spezialität kennen: Fischbällchensuppe. Weiter geht es übers Landesinnere in den Süden bis in die Bucht von Bai Rang. Hier ist Sarah mit dem Langustenfischer Trung Quang Phan verabredet. Das Besondere an der Langustenfischerei hier ist, dass Langustenbabies in Küstennähe gefangen werden. Für ausgewachsene Tiere müssten die Fischer viel weiter ins Meer hinaus fahren und das zahlt sich nicht aus. Stattdessen werden die kleinen Langusten an Mäster weiterverkauft und von diesen zwei Jahre lang großgezogen. Obwohl die Preise gefallen sind, verdient Herr Thung noch immer recht gut mit der Fischerei. Zum Mittagessen ist Sarah zu frischem Tintenfisch eingeladen – zubereitet in Kokosnussmilch mit Zitronengras und Chili.



Der nächste Tag bringt Sarah ein großes Abenteuer: Algentauchen. Für die Einheimischen ist dies auch eine Verdienstquelle, für Sarah stellt sich das Ganze als anstrengender und nicht ganz ungefährlicher Job dar. Denn die Strömung ist in diesem Meeresabschnitt sehr groß und es ist ein ständiger Kampf gegen hohe Wellen, die Sarah hinauf und hinunter werfen.

Wieder am Strand werden die Algen für einen Tag zum Trocknen ausgelegt, Frau Duyen Phan

nimmt Sarah anschließend mit und bereitet eine Algensalat und eine Tee aus Algensud zu.

Die kürzeren Algen kommen in den Salat, die längeren werden für den Tee verwendet.

Für den Salat wird Zitronengras und Chili im Mörser zerrieben, Mango und Ananas feinnudelig geschnitten, dazu noch Nüsse und Kräuter und dann wird alles miteinander vermischt. Ein vegetarischer Salat mit Meeresfrüchten der etwas anderen Art!