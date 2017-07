Marc Pircher - 25 tolle Jahre

Marc Pircher stellt in diesem sehr persönlichen Portrait zum 25 jährigen Bühnenjubiläum, Familie, Freunde und Weggefährten vor. Er gibt dabei einen sehr tiefen Einblick in sein Leben und sein Umfeld. Zu Wort kommen zahlreiche Menschen, die ihn über die Jahre hinweg begleitet haben und ihm etwas bedeuten.Zu Wort kommen neben seine Familie unter anderen Armin Assinger, er tourt mit Stephan Eberharter auf dem Rad, besucht sein Idol Peter Steinlechner auf Mallorca, ebenso wie Gerhard Spitaler in Tirol und Franz Griesbacher in der Steiermark. Abgewechselt werden diese persönlichen Geschichten und Begegnungen natürlich auch mit Hits und neuen Musiktiteln von Marc Pircher.