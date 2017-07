Zeit im Bild

Hamburger Täter war Polizei bekannt / Trump feuert Stabschef – dazu eine Live-Schaltung nach Washington / EU leitet Verfahren gegen Polen ein / Italienische Küstenwache unterstützt Libyen / Zahl der arbeitslosen Flüchtlinge niedriger als erwartet / Elektroautos: Anreize statt Verbote in Österreich / Staus am stärksten Reisewochenende des Jahres / Drogen-Schwerpunkt am Wiener Flughafen / Salzburg: Breth inszeniert „Die Geburtstagsfeier“