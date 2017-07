Inhalt

Nach dem Tod seiner Frau nimmt sich Tom Winston seiner drei Sprösslinge an. Leider kommt das geplante Notquartier, das transportable Gästehaus von Schwägerin Carolyn, bei einem Zugunglück unter die Räder. So muss Tom mit einem ramponierten Hausboot auf dem Potomac vorlieb nehmen. Mit an Bord geht die temperamentvolle Italienerin Cinzia. Der vermeintlichen Haushälterin fehlt zwar jeglicher Sinn für Herd und Küche, dennoch hat Tom mit ihr ahnungslos das große Los gezogen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Cary Grant (Tom Winters)

Sophia Loren (Cinzia Zaccardi)

Martha Hyer (Carolyn Gibson)

Harry Guardino (Angelo Donatello)

Murray Hamilton (Alan Wilson)

REGIE

Melville Shavelson

DREHBUCH

Melville Shavelson

Jack Rose

KAMERA

Ray June

MUSIK

George Duning