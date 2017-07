Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute: Würzige Knolle – im Kärntner Lavanttal wird erfolgreich Knoblauch angebaut. Immer mehr Winzer setzen auf moderne Architektur. Wir besuchen einen jungen Steirer der besondere Maissorten anbaut, eine erfolgreiche Schnapsbrennerin in Oberösterreich und einen Biobauer in Vorarlberg der weit hinauf auf den Berg liefert.

Knoblauch gilt seit Jahrtausenden als wichtige Gewürz- und Heilpflanze – und ist auch heute noch aus den meisten Küchen nicht wegzudenken. Angesichts des sehr arbeitsintensiven Anbaus wird er aber in Österreich nur selten produziert, ein Großteil des Angebots muss importiert werden. Dem entsprechend begehrt sind regionale Angebote wie das von Margit Holzer aus St. Paul im Kärntner Lavanttal. Seit vier Jahren setzt die Quereinsteigerin auf die verschiedenen Sorten der scharfen Knolle und beliefert gleichermaßen private Kunden, heimische Gastronomen und Supermärkte in der Umgebung. Ihre regionale Spezialität wurde inzwischen auch mit dem AMA Gütesiegel ausgezeichnet. Kontakt: Fam. Holzer St. Margarethen 7 9470 St. Paul im Lavanttal Tel.: 04357/2444

Heimische Winzer setzen durch die moderne Architektur ihrer Weingüter immer öfter unverwechselbare Akzente in der Landschaft. Eine Reportage mit Beispielen aus dem Kamptal in Niederösterreich, wo Tradition und Zeitgeist eine gelungene Verbindung eingehen. Kontakt: Christina Moser Regionales Weinkomitee Kamptal Kamptalstr. 3 3550 Langenlois Tel.: 0664/201 94 97

Edelbrand vom Attersee.

Schnapsbrennerin Rosi Huber aus Weyregg am Attersee in Oberösterreich konnte in nur vier Jahren mit ihren Schnäpsen bei Verkostungen im In- und Ausland insgesamt 32 Medaillen gewinnen. Zuletzt wurde ihr Brotgewürzgeist Sortensieger bei der „Destillata 2017“.



Kontakt:

Rosi Huber

Seedorf 4

4852 Weyregg am Attersee

Tel.: 0676/ 6636280