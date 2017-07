Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Das Feuerwerk

Die Medicopter-Crew wird gleich zwei Mal zu einem Steinbruch gerufen, in dem die Bühne für ein Rockkonzert aufgebaut wird. Zunächst verunglückt ein LKW. Der Fahrer droht mit seinem Gefährt über die Böschung abzustürzen. Dann gerät der Bühnenaufbau ins Rutschen, reißt den Tourmanager mit sich und begräbt die junge Tina unter sich. Bei beiden Einsätzen erweist sich Florian, ein Roadie, als große Hilfe. Gina und Karin bieten Florian, der bereits Erfahrung als Sanitäter hat, auch in Zukunft einen Platz in ihrem Team an.



Koproduktion RTL/ORF