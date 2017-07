heute leben

Sommergespräche mit Tarek Leitner | Sommertour: Kochen wie vor 1000 Jahren | Mission "offline" | Wie kommt das Gurkerl ins Glas? | Backen: Crème brûlée von der Kokosnuss | Sommerfestspiele in Staatz | "Arni" wird 70 | Society mit Isabella Großschopf | Beach Volleyball kick-off | Stargast: Die Mayerin

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Mit Spannung werden die heurigen politischen Sommergespräche erwartet. Denn erstmals finden diese Sommergespräche im Schatten der Nationalratswahlen statt. Moderator Tarek Leitner interviewt die fünf Parteichefs in luftigen Höhen. Tarek Leitner ist heute bei uns zu Gast im Studio.

Unsere Kollegin Verena Pawel ist heute, am Ende ihre kulinarischen Sommertour, wieder in Zeiselmauer. Einen Tag hat das Schwein nun langsam gegart und sollte gar sein. Wir graben das Schwein aus, schauen ob es wirklich durch ist, und bereiten die richtigen Beilagen zu. Dann wird serviert.

Mission "offline"

Am Fuße des Wechselgebiets in Niederösterreich finden in den Sommermonaten stromlose Camps für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene statt - genannt Mission "offline". Die Herausforderung ist, ohne Handy, elektrisches Licht, Uhren oder Fernseher zu leben.