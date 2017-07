Um Himmels Willen Krank vor Langeweile

Schwester Hanna versucht in der heutigen Folge der jungen Teresa zu helfen, die am sogenannten Bore-Out Syndrom erkrankt ist - einer chronischen Unterforderung am Arbeitsplatz. Doch Hannas Vermittlungsbemühungen mit der Abteilungsleiterin enden im Fiasko - Teresa kündigt.