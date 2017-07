Der Alte Vaterliebe

Inhalt

Die Zusammenkunft einer elitären Studentenvereinigung findet ein jähes Ende, als im Garten des Nobelanwesens eine junge Frau erschlagen aufgefunden wird. Noch in derselben Nacht kann das Team um Hauptkommissar Voss einen ersten Fahndungserfolg verbuchen: Forensische Spuren belasten Verbindungsstudent Simon Wolters schwer, der einen Streit mit dem Opfer gehabt haben soll. Er wandert in U-Haft. Angesichts der Fülle an offenen Fragen mag Voss aber nicht so recht an Wolters Schuld glauben.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

an-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss)

Stefanie Stumph (Annabell Lorenz)

Ludwig Blochberger (Tom Kupfer)

Michael Ande (Gerd Heymann)

Christina Rainer (Franziska Sommerfeld)

Peter Davor (Franz Bergmann)

Oliver Nägele (Erwin Wolters)

Rick Okon (Simon Wolters)

REGIE

Michael Kreindl

DREHBUCH

Christoph Busche

KAMERA

Stefan Spreer

MUSIK

Eberhard Schoener