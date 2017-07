Universum History Die Apokalypse der Neandertaler

Die Neandertaler waren den modernen Menschen überlegen

Vor Zehntausenden Jahren lebte der Neandertaler Seite an Seite mit dem modernen Menschen. Doch aus einem bestimmten Grund starben die kräftig gebauten Neandertaler vor rund 30.000 Jahren aus. Warum sind gerade sie ausgestorben – und nicht der moderne Mensch? Die Antwort auf diese Frage ist bis heute eines der größten Rätsel der Menschheitsgeschichte. Das Ende der Neandertaler bereitet der Wissenschaft bis heute Kopfzerbrechen. Zehntausende Jahre lang lebten sie Seite an Seite mit dem modernen Menschen auf der Erde, ehe sie nach 70.000 Jahren Existenz verschwanden. Die „Universum History“-Dokumentation „Die Apokalypse der Neandertaler“ von Jason Levangie (Bearbeitung: Edith Stohl) versucht am Freitag, dem 28. Juli, um 22.45 Uhr in ORF 2 Licht ins Dunkel der Urgeschichte zu bringen.



Fest steht: Im Vergleich zum Homo sapiens waren die Neandertaler keineswegs die „Primitiven“, als die sie lange Zeit dargestellt wurden. Nach neuesten Erkenntnissen sollen sie dem Homo sapiens in vielen Lebensbereichen überlegen und an die Lebensbedingungen besser angepasst gewesen sein. Das zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, bei denen der Körperbau des Homo neanderthalensis mit dem des Homo sapiens sowie die spezifischen Jagdmethoden der beiden Menschenarten verglichen wurden.