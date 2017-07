Sturm der Liebe Teil 2734

Die Erinnerung an Marcels viel zu frühen Tod hat Rebecca schwer zugesetzt. Kaum besser ergeht es Ella, als sie von einem Gespräch mit Marcels Mutter zurückkommt. Im festen Glauben, mitverantwortlich für Marcels Tod zu sein, versinkt Ella in einem Strudel aus Scham und Entsetzen. Derweil eröffnet eine überraschende Ankündigung von Susan das Gerangel um Adrians Anteile in der Führungsetage des Hotels. Bald darauf sieht sich Gottfried mit einem verlockenden Angebot konfrontiert.