Salzburg - Im Schatten der Felsen

Georg Riha zeigt die Festspielstadt, wie sie noch nie zu sehen war. Almwirtschaft am Kapuzinerberg, Bergputzer an den Felswänden der Innenstadt und ein einzigartiges unterirdisches Wasserversorgungssystem, der Almkanal, der heute noch in Verwendung ist. Das sind nur einige Augenblicke einer facettenreichen Geschichte einer prächtigen Stadt, erzählt mit noch prächtigeren Bildern.