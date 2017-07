Eco

Die Postler werden neu eingekleidet. Ob Schalterbeamter oder Briefträgerin - alle bekommen diese Woche ein modernes Outfit. ECO nimmt das zum Anlass und informiert über die wirtschaftliche Fitness der Post. Das ehemals verstaatlichte Unternehmen ist als teilstaatliche Aktiengesellschaft an der Wiener Börse gelistet. Mit mehr als 21.000 Beschäftigten ist die Post AG einer der größten Arbeitgeber in Österreich. Wer eine Postaktie besitzt, kann mit der Wertsteigerung zufrieden sein. Doch es sind viele Herausforderungen zu meistern: Der Personalabbau ist noch immer nicht abgeschlossen und das ehemals einträgliche Briefgeschäft zerrinnt Österreichs größtem Logistikkonzern unter den Fingern. Bei der Paketzustellung ist die Post sehr aktiv. Und sie wagt sich sogar in Bereiche vor, die bisher den US-Giganten Amazon und Google vorbehalten schienen - wie etwa die Paketzustellung per Drohne. Bericht: Hans Wu, Günther Kogler