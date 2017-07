heute konkret

Druch die Sendung führt Martina Rupp

Gentechnikfreies Geflügel

Alle in Österreichs Supermärkten erhältlichen heimischen Geflügelprodukte sind nun gentechnikfrei. Auf öffentlichen Druck hin stellten nun auch die letzten Puten-Betriebe auf gentechnikfreies Futter um.

Das gilt allerdings nur für Geflügel, das in Österreich geboren, aufgewachsen und verarbeitet wurde. Aber was ist mit all den Fertigprodukten und Geflügel für die Gastronomie?

Judith Langasch sieht sich heute um, wie gentechnikfrei Österreich wirklich ist.