heute leben

Sommertour: Kochen wie vor 1000 Jahren | Elisabeth besucht die "Kellergassencompagnie" | Popfest Wien - Joe Traxler | "Trump vs. Reality" - Satire aus Wien | Wirtschaftstalk mit Christoph Varga | OperettenSommer Kufstein - verregnete Vorpremiere | Lebensmittel Wasser | Treffen der "Knutschkugeln" | Garten: Beeren | Stargäste: Die Grubertaler

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Sommertour: Kochen wie vor 1000 Jahren Unsere kulinarische Sommertour führt uns heute nach Zeiselmauer. Unsere Kollegin Verena Pawel bereitet mit Norbert Payr und unseren Zutaten alles für "a eingegrabene Sau" vor - sie heben das Loch aus, legen es mit Steinen aus, richten die Glut her, legen das Schwein hinein, dann schütten wir das Loch zu und warten.

Elisabeth besucht die "Kellergassencompagnie" Wir machen nun gemeinsam mit unserer Kollegin Elisabeth Engstler einen Ausflug ins Weinviertel, in eine Kellergasse. Es geht dabei aber nicht um den Wein, sondern um Kultur. Die Theatertruppe "Kellergassencompagnie" spielt jedes Jahr in einer anderen niederösterreichischen Kellergasse. Heuer steht das Theaterstück "Fausts Mantel" von Adolf Bäuerle, einem Vorläufer Johann Nestroys, auf dem Programm.

Veranstaltungstipp:

Kellergassencompagnie

„Fausts Mantel“

ab 28. Juli 2017, 20 Uhr

Kellergasse Wora (zwischen Fels am Wagram und Grafenwörth)

Grafenwörth Kellergassencompagnie

Popfest Wien - Joe Traxler Zum achten Mal findet heuer das Popfest-Wien statt. Auf acht Schauplätzen rund um den Karlsplatz gibt es von heute bis einschließlich Sonntag ein buntes Programm aus dem weiten Bereich der Österreichischen Pop-Musik. Einer der Vertreter, der heute Abend auf der Bühne steht und heute live bei uns seinen Titel "Why Does It Rain Now" performt, ist Joe Traxler.

"Trump vs. Reality" - Satire aus Wien Er ist einer der mächtigsten Männer der Welt und wohl eines der beliebtesten Satire-Opfer überhaupt: Donald Trump. Besonders originell: „Trump vs. Reality“ - Eine Serie, in der Trump von einer animierten Plastilin-Figur verkörpert wird. Die Animations-Filme in Auftrag gegeben hat eines der größten Nachrichtenmagazine Deutschlands, produziert werden diese Stop-Motion Clips in einem kleinen Wiener Atelier im dritten Bezirk.

Wirtschaftstalk mit Christoph Varga Am 15.Oktober wird der Nationalrat neu gewählt. In einem Jahr, in dem es wirtschaftlich an sich gut läuft. Die Wirtschaftskrise ist überwunden, auch die Arbeitslosigkeit geht zumindest leicht zurück. Wieviel davon kann sich die Regierung auf die Fahnen heften - welche Pläne hat die Regierung aufgeschoben? Welche wirtschaftlichen Probleme erwarten die nächste Regierung? Themen, die wir heute mit Christoph Varga besprechen wollen, dem Leiter der ZIB-Wirtschaftsredaktion.

OperettenSommer Kufstein - verregnete Vorpremiere Man kann es schon fast zur Wetterregel erheben: OperettenSommer Kufstein Vorpremiere - da schüttet's! Zehn Jahre gibt es den OperettenSommer schon und heuer steht "Der Zigeunerbaron" auf dem Programm, eine der bekanntesten Operetten von Johann Strauss. Die mitreißenden Melodien ließen bereits bei der Vorpremiere gestern Abend das Publikum den Regen und die eisigen Temeraturen fast vergessen.

Lebensmittel Wasser Der Sommer ist heiß – der Durst groß. Die Österreicherinnen und Österreicher sind Mineralwasser-Trinker: Insgesamt 689 Millionen Liter gingen im letzten Jahr hierzulande über den Ladentisch, das sind 91 Liter pro Jahr und Durstigem. Was Mineralwasser von Leitungswasser unterscheidet, worauf man achten und wieviel man überhaupt trinken muss, weiß unser Molekularbiologe Fritz Treiber von der Universität Graz.

Treffen der "Knutschkugeln" Wissen Sie was eine Knutschkugel ist? So wurde der Fiat 500 bezeichnet. 3,7 Millionen wurden zwischen 1957 und 1975 gebaut, und 500.000 davon sind immer noch auf den Straßen der Welt unterwegs. Dieses Jahr wird der 60. Geburtstag des Autos gefeiert. Fiat 500 Besitzer aus der ganzen Welt sind daher nach Garlenda, einem kleinen Ort, 100 km westlich von Genua in Italien gekommen: mit dem spartanischen Auto, das nur das hat, was man wirklich zum Fahren braucht.

Garten: Beeren Es wäre schlimm, wenn sie nicht mehr bei uns heimisch wären - die Beeren! Damit meinen wir jetzt nicht die pelzigen Zeitgenossen sondern die Him-, Brom-, und Erdbeeren. Und schlimm wäre es auch für unsere Gartenfreunde, wenn unser Gartengestalter Franz Gabesam nicht die richtigen Tipps zu diesem schmackhaften Obst parat hätte.

Stargäste: Die Grubertaler Seit 15 Jahren stehen Florian, Michael und Reinhard gemeinsam auf der Bühne. Begonnen haben sie mit Volksmusik, schon bald spielten sie aber auch Party-Musik. In den letzten Jahren fühlten sie sich damit auch wohler. Doch zu ihrem Jubiläum zeigen unsere heutigen Stargäste einmal mehr, dass sie die Volksmusik nach wie vor so richtig drauf haben: Die Grubertaler.