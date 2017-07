Die Rosenheim-Cops Eine faule Karriere

Inhalt

Um ihre Pension aufzustocken, geht Frau Singer stundenweise bei der Studentin Manuela Lautner Putzen. Der Schock ist groß, als sie die junge Frau eines Morgens tot in ihrer Wohnung auffindet. Alles deutet darauf hin, dass die 29-Jährige im Affekt mit einem Kissen erstickt wurde. Bei der Tatortbegehung fällt den Rosenheim-Cops die exklusive Ausstattung ihrer Wohnung auf. Offenbar hatte Frau Lautner einen reichen Gönner. Recherchen in der Nachbarschaft ergeben dann auch, dass das Opfer häufig Männerbesuch hatte.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Igor Jeftic (Sven Hansen)

Michael A. Grimm (Tobias Hartl)

Max Müller (Michael Mohr)

Marisa Burger (Miriam Stockl)

Alexander Duda (Polizeichef Achtziger)

Karin Thaler (Marie Hofer)

REGIE

Walter Bannert