Republic of Doyle - Einsatz für zwei Den Teufel im Leib

Aufgeschreckt durch das seltsame Verhalten von Leslie und Tinny, taucht Jake unangekündigt bei der Polizeistation auf. Sein Instinkt hat ihn nicht getäuscht: Ein bewaffneter Mann mit einer Bombe um seinen Leib bedroht die Beamten und Zivilisten am Revier. Angeblich will er in der Asservatenkammer nach entlastenden Beweisen für seinen inhaftierten Bruder Ausschau halten. Wie Jake bemerkt, handelt der Geiselnehmer jedoch gar nicht in eigener Regie, sondern scheint von jemandem Befehle zu erhalten.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)