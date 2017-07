Die Barbara Karlich Show Besser geschieden, als immer noch ledig

Tamara, 35, Rezeptionistin aus der Steiermark,

will endlich heiraten und 'dazu gehören'. "In meinem Freundeskreis sind nämlich die meisten schon unter der Haube." Tamara findet auch,das es hoch an der Zeit für Kinder ist. "Die Uhr tickt", sagt sie. Leider ging ihre letzte Beziehung mit einem neun Jahre jüngeren Mann schief. "Obwohl ich ihm vor einem Jahr einen romantischen Heiratsantrag machte. Er hat diesen aber nicht gleich angenommen und das war der Anfang vom Ende der Beziehung. Die Hoffnung bald den richtigen Mann fürs Leben zu finden, gebe ich aber nicht auf."