Wege zum Glück Kapitel 373

Ben hat seine Liebschaft mit Nina beendet. Für Nina kommt seine Entscheidung vollkommen aus heiterem Himmel. Sie weigert sich, diese hinzunehmen. Schließlich verlangt sie eine Erklärung. Im ‚Lanzino' trifft Hagen eher zufällig mit einer jungen Frau zusammen, die ihn seit einiger Zeit hartnäckig verfolgt. In der Annahme, Viktoria würde es nicht bemerken, nimmt er sie mit in seine Wohnung. Inzwischen verliert Annabelle in einem entscheidenden Moment komplett die Nerven.



Koproduktion ZDF/ORF